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ЖКХ

Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные

2026, 14 сентября 11:32
Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные
Источник фото

Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Брянские дорожники работали все выходные. Специлисты активно наводили порядока на улицах областного центра. 

Сухие листья и песок в Брянске убирали подметально-вакуумные машины. Они работали во всех районах города. Всего ПВМ объехали свыше 50 улиц, в том числе Белобережскую, Коминтерна, 8 Марта, 1 Мая, Ленина, Транспортную и Вокзальную в Белых Берегах

В понедельник мусор уберут на Славянском мосту, Горького, 3-го Июля, Авиационной, Романа Брянского, Объездной и на других территориях. 

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