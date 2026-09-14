Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные

2026, 14 сентября 11:32

Более 50 улиц убрали подметально-вакуумные машины в Брянске за выходные. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Брянские дорожники работали все выходные. Специлисты активно наводили порядока на улицах областного центра.

Сухие листья и песок в Брянске убирали подметально-вакуумные машины. Они работали во всех районах города. Всего ПВМ объехали свыше 50 улиц, в том числе Белобережскую, Коминтерна, 8 Марта, 1 Мая, Ленина, Транспортную и Вокзальную в Белых Берегах

В понедельник мусор уберут на Славянском мосту, Горького, 3-го Июля, Авиационной, Романа Брянского, Объездной и на других территориях.