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Общество

Библиотека №15 открылась после модернизации в Брянске

2026, 16 сентября 09:43
Библиотека №15 открылась после модернизации в Брянске
Источник фото

Библиотека №15 открылась после модернизации в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.  

 

Накануне Дня города в Брянске торжественно открылась после масштабной модернизации городская библиотека №15. Учреждение победило в конкурсе с концепцией «Библиотека профессионала» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Теперь основное направление учреждения — профориентация.

В открытии библиотеки принял участие глава горадминистрации Александр Макаров.

«Хочется верить, что погружение в мир книг не пройдёт бесследно: пусть каждый читатель выходит отсюда одухотворённым, готовым двигаться вперёд и развиваться. Нам важно не растерять тот глубокий замысел, который заложен в проект «Модельные библиотеки» и руководством страны, и вами как настоящими профессионалами. Спасибо за ваш труд и преданность делу!» — подчеркнул Александр Макаров.

В библиотеке появились современные читальные залы, зоны для работы с литературой, детская зона и уголок для релаксации, а также площадка для проведения лекций и творческих встреч. Зал оборудован мультимедийной техникой. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья создали доступную среду. Книжный фонд пополнился новыми изданиями, в том числе книгами по профориентации. Также проезд к учреждению заасфальтировали, а территорию вокруг благоустроили. 

В ближайшие дни в библиотеке стартуют литературные чтения, встречи с людьми самых разных профессий и мастер-классы для детей и взрослых.

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