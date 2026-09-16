Библиотека №15 открылась после модернизации в Брянске

2026, 16 сентября 09:43

Библиотека №15 открылась после модернизации в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Накануне Дня города в Брянске торжественно открылась после масштабной модернизации городская библиотека №15. Учреждение победило в конкурсе с концепцией «Библиотека профессионала» федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры» нацпроекта «Семья». Теперь основное направление учреждения — профориентация.

В открытии библиотеки принял участие глава горадминистрации Александр Макаров.

«Хочется верить, что погружение в мир книг не пройдёт бесследно: пусть каждый читатель выходит отсюда одухотворённым, готовым двигаться вперёд и развиваться. Нам важно не растерять тот глубокий замысел, который заложен в проект «Модельные библиотеки» и руководством страны, и вами как настоящими профессионалами. Спасибо за ваш труд и преданность делу!» — подчеркнул Александр Макаров.

В библиотеке появились современные читальные залы, зоны для работы с литературой, детская зона и уголок для релаксации, а также площадка для проведения лекций и творческих встреч. Зал оборудован мультимедийной техникой. Для посетителей с ограниченными возможностями здоровья создали доступную среду. Книжный фонд пополнился новыми изданиями, в том числе книгами по профориентации. Также проезд к учреждению заасфальтировали, а территорию вокруг благоустроили.

В ближайшие дни в библиотеке стартуют литературные чтения, встречи с людьми самых разных профессий и мастер-классы для детей и взрослых.