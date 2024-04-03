Шахматисты из брянского лицея представят регион на Всероссийских соревнованиях

Шахматисты из лицея №2 Брянска представят регион на Всероссийских соревнованиях «Дебют». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянске прошел региональный этап Всероссийских соревнований по быстрым шахматам «Дебют». Участвовали в нём 12 команд из школ региона. Турнир провели в Спортивной школе по шахматам и шашкам.

Третье место в турнире заняла команда гимназии №7 Брянска. Серебряные награды достались шахматистам из гимназии №1 областного центра.

Победу в «Дебюте» одержали шахматисты Брянского городского лицея №2 им. М.В. Ломоносова. Они представят Брянскую область на Всероссийских соревнованиях.

Турнир проходит в рамках проекта «Шахматы в школе» .