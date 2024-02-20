Шесть медалей завоевали брянские гимнасты на соревнованиях в Иваново
Шесть медалей завоевали брянские спортсмены на Чемпионате и Первенстве ЦФО по прыжкам на батуте. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Иваново прошли Чемпионат и Первенство Центрального федерального округа по прыжкам на батуте. В турнире участвовали и брянские гимнасты.
На Чемпионате ЦФО в программы МС золотую медаль завоевала Екатерина Бондарева. А второй стала Юлия Лазицкая.
На Первенстве ЦФО «золото» в программе МС досталось Илье Старинскому. Серебряным призёром стал Владислав Осипов. А в программе КМС бронзовые медали завоевали Анастасия Джем и Арина Зайцева.
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