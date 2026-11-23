На мемориальной площадке в Брянска устновили самоходную установку «Спрут-СД»

2026, 23 ноября 17:38

На мемориальной площадке в Брянска устновили самоходную установку «Спрут-СД». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В мае в Фокинском районе Брянска около военной части появилась мемориальная площадка с военной техникой времен Великой Отечественной войны. На проспекте Московском установили 76-мм дивизионную и противотанковую пушку ЗИС-3, 37-мм зенитную установку АЗП-39 и 122-мм гаубицу М-30. А на прошлой неделе экспозицию пополнила самоходная установка «Спрут-СД».

«Экипаж этой самоходки принимал участие в боевых действиях в ходе специальной военной операции в 2022 году. Авиадесантная самоходная противотанковая пушка 2С25 «Спрут-СД» героически боролась с бронетехникой и пехотой противника. Она заслужила быть увековеченной в нашей экспозиции», — уточнил исполняющий обязанности главы Фокинского района Владимир Дударенко.