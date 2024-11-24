Школьники Дятьково выиграли спартакиаду по мини-футболу. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Доме спорта города Сельцо прошёл третий зональный этап областной комплексной Спартакиады школьных спортивных лиг по мини-футболу. Участвовали в соревнованиях команды из Фокино, Сельцо, Брянска и Дятьковского района.

Победу в турнире одержали юные футболисты из Дятьково. «Серебро» досталось сборной Бежицкого района Брянска. Тройку лидеров замкнули команда из города Сельцо.