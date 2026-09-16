Александр Мосин: «Если не верить, то не будет будущего, а оно есть!»

2026, 16 сентября 12:39

«Если не верить, то не будет будущего, а оно есть!» — считает боец Александр Мосин с позывным «Брянец».

Александр Мосин родился в Брянске. В марте 2022 он принял важное решение и подписал первый контракт. В 36 лет он взял в руки автомат и попал в город Изюм в Харьковской области.

За плечами у Александра четыре года службы в штурмовой группе. Боец с позывным «Брянец» получил четыре тяжёлых ранения. В последний раз врачи и по кусочком собрали ему левую руку.

Об участии Александра Мосина в президентской программе «Время героев», розыске его ЦРУ и медали великого князя Александра Невского читайте в материале «МК Брянск».