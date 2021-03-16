Спорстменка из Брянска завоевала гран-при турнира России по бодибилдингу

Культуристка из Брянска Милина Минасян стала обладательницей гран-при номинации фитнес-бикине на всероссийком турнире по бодибилдингу, который завершился в подмосковном Подольске.

Пьяный смолянин убил друга и оставил его в квартире Посиделки с алкоголем закончились убийством и уголовным делом, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Смоленской области. Трое мужчин распивали алкоголь в Дорогобуже. Хозяин квартиры уснул, а между двумя другими мужчинами возникла ссора. Во время ссоры 43-летний подозреваемый схватил нож и ударил им своего собутыльника. Затем он скрылся из квартиры и продолжил пьянку. Когда хозяин квартиры

В Смоленской области произошло смертельное ДТП Вечером 15 марта в населенном пункте Кайдаково Вяземского района произошло смертельное ДТП. Две иномарки столкнулись на 11-м километре автодороги «Вязьма-Калуга». В результате аварии погибли два водителя, еще один человек получил травмы. 40-летний водитель Chevrolet выехал на встречку, где столкнулся с внедорожником под управлением мужчины 45 лет.

Замначальника Смоленской таможни подозревают во взяточничестве Софья Святковская, заместитель начальника Смоленской таможни, подозревается в коррупционном преступлении. Стражи порядка обвиняют её в том, что она взяла взятку ремонтами и бытовой техникой на общую сумму около двух миллионов рублей. Следствие утверждает, что подозреваемая содействовала оформлению импортных товаров, за что предприниматель оплатил строительные и ремонтные работы в её доме, закупил и установил там бытовую

В Смоленске транспортные полицейские оперативно вернули похищенный у пассажира железной дороги багаж Выявить и задержать злоумышленника помогла электроника В дежурную часть ЛО МВД России на станции Смоленск с заявлением обратился 46-летний житель Калининграда. Гражданин сообщил, что ожидая свой поезд задремал в здании вокзала станции Смоленск, а проснувшись обнаружил пропажу портфеля. Сотрудники транспортной полиции незамедлительно просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили обстоятельства исчезновения имущества заявителя, а также

Смоленские железнодорожники напомнят автомобилистам о последствиях нарушения ПДД на переездах С 15 марта по 9 апреля в Смоленском регионе Московской железной дороги пройдет акция «Внимание, переезд!». В рамках мероприятия автомобилистам напомнят правила пересечения путей и расскажут о последствиях нарушения ПДД на переездах. В 2020 году на переездах Смоленского региона МЖД количество столкновений автомобильного транспорта с железнодорожным выросло с 2 до 3 по сравнению с 2019