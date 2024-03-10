Спортсмены Клинцовского района выиграли первенство по мини-лапте

Спортсмены Клинцовского района выиграли первенство Брянской области по мини-лапте. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянской спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва «Виктория» прошло первенство региона по мини-лапте. Участвовали в турнире юниоры и юниорки 15-17 лет.

В первый день выступали юноши. Главный трофей достался команде Клинцовского района. Также на пьедестал почёта поднялись спортсмены из Выгонического и

Брянского районов.

Среди юниорки первое место также заняли участницы из Клинцовского района. Серебряную награду завоевали участники из Брянского района. А «бронза» досталась команде села Смотрова Буда Клинцовского района. Команда юношей из Клинцовского района представят регион на первенстве России.