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Спортсмены Клинцовского района выиграли первенство по мини-лапте

2024, 10 марта 12:42 Спорт
Спортсмены Клинцовского района выиграли первенство по мини-лапте
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Спортсмены Клинцовского района выиграли первенство Брянской области по мини-лапте. Об этом рассказали в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В Брянской спортивно-адаптивной школы паралимпийского резерва «Виктория» прошло первенство региона по мини-лапте. Участвовали в турнире юниоры и юниорки 15-17 лет.

В первый день выступали юноши. Главный трофей достался команде Клинцовского района. Также на пьедестал почёта поднялись спортсмены из Выгонического и

Брянского районов.

Среди юниорки первое место также заняли участницы из Клинцовского района. Серебряную награду завоевали участники из Брянского района. А «бронза» досталась команде села Смотрова Буда Клинцовского района. Команда юношей из Клинцовского района представят регион на первенстве России.

 

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