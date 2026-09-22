Жительница Брянска отдала мошенникам пять миллионов рублей

2026, 22 сентября 09:09

Жительница Брянска отдала мошенникам пять миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.

На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали 14 жителей Брянской области. Они лишились 6 439 000 рублей.

Большую часть суммы злоумышленники похитили у жительницы Советского района Брянска. Мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и банковской организации. Они убедили женщину, что деньги с её счёта использованы для совершения противозаконных действий. Чтобы избежать уголовной ответственности, они потребовали передать им сбережения для «декларирования». Потерпевшая отдала курьеру 5 000 000 рублей.

Ещё 1 138 000 рублей лишились 10 жителей Брянской области. Они пытались купить транспортное средство, автомобильные запчасти, компьютерную технику и другие товары, а также получить услуги специалистов через сайты и группы частных объявлений.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».