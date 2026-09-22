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Криминал

Жительница Брянска отдала мошенникам пять миллионов рублей

2026, 22 сентября 09:09
Жительница Брянска отдала мошенникам пять миллионов рублей
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Жительница Брянска отдала мошенникам пять миллионов рублей. Об этом сообщили в региональном УМВД.  

 

На прошлой неделе жертвами дистанционных мошенников стали 14 жителей Брянской области. Они лишились 6 439 000 рублей.

Большую часть суммы злоумышленники похитили у жительницы Советского района Брянска. Мошенники выдавали себя за сотрудников правоохранительных органов и банковской организации. Они убедили женщину, что деньги с её счёта использованы для совершения противозаконных действий. Чтобы избежать уголовной ответственности,  они потребовали передать им сбережения для «декларирования». Потерпевшая отдала курьеру  5 000 000 рублей.

Ещё 1 138 000 рублей лишились 10 жителей Брянской области. Они  пытались купить транспортное средство, автомобильные запчасти, компьютерную технику и другие товары, а также получить услуги специалистов через сайты и группы частных объявлений. 

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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