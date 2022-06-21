Старший тренер брянского «Динамо» Димидко не продлил контракт

Он принял решение покинуть клуб.

В тренерском штабе футбольного клуба «Динамо-Брянск» произошли изменения.

Старший тренер брянского «Динамо» Александр Димидко принял решение не продлевать контракт и покинуть клуб.

«В первую очередь хочу сказать слова благодарности руководству клуба и лично главному тренеру Александру Ивановичу Фомичеву за предоставленную возможность поработать в ФК «Динамо-Брянск»! Большое спасибо работникам клуба, базы и всем тем, кто с командой 24/7: врач, массажисты, начальник команды, администратор – все они отличные специалисты и прекрасные люди. Очень благодарен за совместную работу нашим футболистам, которые весь сезон работали на пределе своих возможностей. И, конечно, болельщикам, которые очень рьяно болеют за «Динамо-Брянск» и дома, и на выезде! Вы невероятные! Это был очень хороший сезон с рекордной беспроигрышной серией, играми на кубок России с командами ФНЛ и РПЛ, с яркими победами, и итоговое, очень достойное, заслуженное третье место. Хочу пожелать «Динамо-Брянск» продолжать развиваться несмотря ни на что. Удачи, успехов и только побед!» – прокомментировал Димидко.

В клубе его поблагодарили за работу и пожелали «карьерного роста, развития и достижения новых футбольных успехов».