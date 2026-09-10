Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ЖКХ

Более 30 контейнерных площадок обустроят в Брянске осенью

2026, 10 сентября 13:31
Более 30 контейнерных площадок обустроят в Брянске осенью
Источник фото

Более 30 контейнерных площадок обустроят в Брянске осенью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

В 2026 году в Брянске реализуется трёхэтапный проект по обустройству контейнерных площадок. В ближайшее время в городе появится новых 29 площадок. К концу октября специалисты построят ещё 34.

По заказу дорожного управления в исправительной колонии изготавливают сварные металлические каркасы. Их устанавливают на забетонированные основания. Каркас обшивают покрашенной деревянной доской и накрывается крышей из профлиста.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Подметально-вакуумные машины убрали сухие листья на почти 60 улицах Брянска
09 сентября 18:13
Подметально-вакуумные машины убрали сухие листья на почти 60 улицах Брянска
Железный аргумент устарел? Брянские проспекты примеряют новый облик
09 сентября 15:09
Железный аргумент устарел? Брянские проспекты примеряют новый облик
Почти пять километров трассы обновили в Новозыбковском округе по нацпроекту
09 сентября 12:23
Почти пять километров трассы обновили в Новозыбковском округе по нацпроекту

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16436) брянск (7216) ДТП (2865) ГИБДД (2431) прокуратура (2184) уголовное дело (2132) Александр Богомаз (1998) суд (1809) авария (1725) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1143)