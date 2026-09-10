Более 30 контейнерных площадок обустроят в Брянске осенью

2026, 10 сентября 13:31

Более 30 контейнерных площадок обустроят в Брянске осенью. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

В 2026 году в Брянске реализуется трёхэтапный проект по обустройству контейнерных площадок. В ближайшее время в городе появится новых 29 площадок. К концу октября специалисты построят ещё 34.

По заказу дорожного управления в исправительной колонии изготавливают сварные металлические каркасы. Их устанавливают на забетонированные основания. Каркас обшивают покрашенной деревянной доской и накрывается крышей из профлиста.