Серию краж из магазина в Унече по горячим следам раскрыли стражи порядка

2026, 04 сентября 11:45

Серию краж из магазина в Унече по горячим следам раскрыли стражи порядка. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился директор магазина самообслуживания на территории города Унечи. На записи камер видеонаблюдения попали несколько фактов хищения товаров из торгового зала. За два дня посетитель без оплаты вынес из магазина бутылки с алкоголем и продукты на более чем 5000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого в преступлениях. 40-летний житель Мглинского района ранее уже не раз был судим.

Мужчина пояснил, что похищенное успел съесть и выпить. Возбуждено уголовное дело.