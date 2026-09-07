Бал прошёл в парке Брянска в минувшую субботу

2026, 07 сентября 16:30

Бал прошёл в парке Брянска в минувшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

5 сентября в Брянске отметили 209-ю годовщину со дня рождения графа, поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого. В честь памятной даты в парке его имени прошёл традиционный бал.

Участие в мероприятиях приняли танцоры из исторических клубов «Аврора» и «Визави» Брянска, «Дворянское гнездо» и «Династия» города Орла, а также неравнодушные к балам жители.

Танцоры в стилизованных исторических костюмах моды XIX века открыли бал полонезом. Грацию и танцевальную технику участники показали в исполнении котильонов.

Фото Андрея Ригеля