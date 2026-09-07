Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Культура

Бал прошёл в парке Брянска в минувшую субботу

2026, 07 сентября 16:30
Бал прошёл в парке Брянска в минувшую субботу
Источник фото

Бал прошёл в парке Брянска в минувшую субботу. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

5 сентября в Брянске отметили 209-ю годовщину со дня рождения графа, поэта и драматурга Алексея Константиновича Толстого.  В честь памятной даты в парке его имени прошёл традиционный бал.

Участие в мероприятиях приняли танцоры из исторических клубов «Аврора» и «Визави»  Брянска, «Дворянское гнездо» и «Династия» города Орла, а также неравнодушные к балам жители.

Танцоры в стилизованных исторических костюмах моды XIX века открыли бал полонезом. Грацию и танцевальную технику участники показали в исполнении котильонов.

 

Фото Андрея Ригеля 

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Стена по пути на Покровскую гору в Брянске украсили граффити
07 сентября 10:10
Стена по пути на Покровскую гору в Брянске украсили граффити
Модельную библиотеку открыли в Советском районе Брянска
06 сентября 14:43
Модельную библиотеку открыли в Советском районе Брянска
Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту
04 сентября 17:46
Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16392) брянск (7205) ДТП (2862) ГИБДД (2429) прокуратура (2179) уголовное дело (2128) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1723) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1138)