Суземские хоккеисты представят регион на «Золотой шайбе»

Суземский «Салют» представит Брянскую область Всероссийском этапе «Золотой шайбы». Об этом рассказали в пресс-службе регионального правительства.

В Трубчевске в ледовом дворце «Вымпел» прошли финальные игры регионального этапа Всероссийских соревнований по хоккею среди детских команд 2012-2013 годов рождения «Золотая шайба». За третье место боролись климовский «Авангард» и клинцовский «Луч». Матч закончился со счётом 8:1. Команда из Клинцов стала бронзовым призёров.

За главный трофей «Золотой шайбы» сразились трубчевский «Вымпел» и суземский «Салют». Матч был напряженным и закончился со счётом 3:2. Сильнее оказались юные хоккеисты из посёлка Суземка. Они представят Брянскую область на Всероссийском этапе соревнований.