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Культура

Корпус Брянского колледжа искусств открылся после капремонта

2026, 18 сентября 16:32
Корпус Брянского колледжа искусств открылся после капремонта
Источник фото

Корпус Брянского областного колледжа искусств открылся после капремонта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального парламента.  

 

В четверг, 17 сентября, в Брянске торжественно открыли корпус областного колледжа искусств. В отремонтированном здании расположены отделения изобразительного искусства, социально-культурной деятельности и заочного обучения. В учебном заведении воспитывают профессиональные кадры для творческих коллективов, детских школ искусств, филармонии и других учреждений культуры.

В мероприятии приняли участие врио губернатора Егор Ковальчук, председатель = областной думы Валентин Суббот, главный федеральный инспектор по Брянской области Андрей Дьячук. Они поздравили студентов и педагогов, а также побывали на выставке работ учащихся отделения изобразительного искусства. На сцене обновленного концертного зала ребята выступили с творческими номерами.

За время ремонта строители утеплили фасады здания, заменили окна, двери и электропроводку на всех четырёх этажах, преобразили аудитории. В концертном зале и на двух малых сценах смонтированы новые полы и выполнили декоративную отделку стен. Колледж оснастили  современной аппаратурой: экранами, пультами, микрофонами, проекторами и компьютерами. 

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