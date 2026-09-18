Брянской филармонии присвоили имя народной артистки СССР Александры Пахмутовой

2026, 18 сентября 13:54

Брянской филармонии присвоили имя народной артистки СССР Александры Пахмутовой. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

17 сентября в Брянске прошла торжественная церемония. Брянской областной филармонии присвоили имя народной артистки СССР Александры Николаевны Пахмутовой.

Мероприятие посетили врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук, директор культурного фонда Александры Пахмутовой Евгений Малышко, 11-кратный чемпион мира и 20-кратный чемпион СССР Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион и многократный рекордсмен мира в плавании вольным стилем Владимир Сальников, двукратная чемпионка мира Лидия Иванова, шестикратный чемпион Европы Давид Мусульбес, заслуженный мастер спорта СССР Михаил Мамиашвили, двукратная чемпионка мира и четырехкратная чемпионка Европы Татьяна Логунова.

Символическую ленточку перерезали Егор Ковальчук и Евгений Малышко. Они же открыли звезду Александры Пахмутовой. На церемонии выступили детский академический хор детской хоровой школы Брянска и городские творческие коллективы. Со сцены областной филармонии прозвучали песни Александры Пахмутовой в исполнении артистов из Брянска и других городов. К брянцам с видеоприветствием обратилась Александра Пахмутова.

«Дорогие друзья, я очень рада, что у меня есть возможность приветствовать вас, видеть вас, пожелать вам здоровья, радости и сказать — что бы ни было, я буду продолжать работать и буду счастлива, если мои следующие песни тоже будут вам интересны, вы их будете петь», – сказала народная артистка.