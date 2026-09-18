Трёхдневное голосование стартовало в Брянской области

2026, 18 сентября 14:50

Трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы и губернатора Брянской областив стартовало.

18 сентября началось трёхдневное голосование на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации девятого созыва, досрочных выборах Губернатора Брянской области, депутатов Брянской областной Думы восьмого созыва по Стародубскому одномандатному избирательному округу № 28, в 14 районах также пройдут дополнительные выборы депутатов представительных органов муниципальных образований. В 8 часов утра в регионе открылись 1019 избирательных участков и 33 территориальные избирательные комиссии. В Брянске работают 174 основных и три временных избирательных участка (в областной больнице, следственном изоляторе и городской больнице №1).

Одним из первых проголосовал глава городской администрации Александр Макаров. Он также поздравил избирателя, который впервые пришёл на выборы.

«Судьба страны решается не где-то далеко, а здесь, на наших участках, нашими руками. Я свой выбор сделал и прошу каждого, кто ещё сомневается: найдите время, приходите и проголосуйте. Это действительно имеет значение», – отметил Александр Макаров.