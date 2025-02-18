Три медали привезли брянские дзюдоисты из Воронежа

Три бронзовые медали привезли брянские дзюдоисты в первенства ЦФО в Воронеже. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Воронеже прошло первенство Центрального федерального округа по дзюдо. В турнире участвовали свыше двухсот юниоров и юниорок до 23 лет из 14 регионов России.

Брянск представили воспитанники спортшколы олимпийского резерва по борьбе. Бронзовые медали завоевали Анастасия Захарченко, Анна Бабченко Анна и Даниил Хитрун.