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Общество

Брянские власти проверят незаконные гаражи на шести улицах Советского района

2026, 07 августа 13:44
Брянские власти проверят незаконные гаражи на шести улицах Советского района
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В администрации подчеркнули, что цель мероприятий — не борьба с бизнесом.

 

В Советской районной администрации Брянска прошло заседание рабочей группы по демонтажу незаконных объектов. Участники обсудили проблему несанкционированного размещения торговых павильонов, металлических гаражей и иных временных сооружений.

Особое внимание уделили адресам, где ранее уже выявляли нарушителей. Сформирован перечень улиц, на которых в ближайшее время проведут проверки: Калинина, Вали Сафроновой, 3 Июля, Арсенальская, Октябрьская и Грибоедова.

Глава районной администрации поручил активизировать взаимодействие с профильными структурами для наведения порядка. Работа по выявлению подобных объектов ведется на постоянной основе. 

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