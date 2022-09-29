В Брянске пройдет Всероссийский турнир по культуризму

В ДК БМЗ завтра, 30 сентября начнется Всероссийский турнир по культуризму.

Как сообщает областная федерация бодибилдинга, соревнования бодибилдеров такого масштаба наш регион принимают впервые. Для участия них в Брянск съедутся сильнейшие спортсмены со всей страны.

Одновременно на сцене ДК пройдут также областной и городской чемпионаты по бодибилдингу и фитнесу.

Для участия в них заявились более ста спортсменов — порядка шестидесяти женщин и пятидесяти мужчин.

Все состязания начнутся в 13-00.