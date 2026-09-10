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Врио губернатора Брянской области встретился с полномочным представителем Президента РФ

2026, 10 сентября 11:36
Врио губернатора Брянской области встретился с полномочным представителем Президента РФ
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Врио губернатора Брянской области обсудил инвестиционные проекты с полномочным представителем Президента РФ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства. 

 

Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук встретился с полномочным представителем Президента РФ в ЦФО Игорем Щёголевым. Они обсудили реализацию новых инвестиционных проектов в рамках расширения свободной экономической зоны, а также уборку урожая и начало отопительного сезона. 

«В Брянской области в рамках расширения свободной экономической зоны уже сегодня планируется реализация семи новых инвестиционных проектов на общую сумму 18,2 млрд рублей, в результате будет создано более 700 новых рабочих мест. Инвестиционные проекты планируются в сфере сельского хозяйства, переработки и машиностроения», – уточнил Егор Ковальчук. 

Врио губернатора отметил, что сбор урожая и подготовка к отопительному сезон осложнены текущей оперативной обстановкой, однако ресурсоснабжающие организации и сельхозтоваропроизводители адаптируются. 

«Рассчитываем на то, что конец года встретим достаточно уверенно, с хорошими экономическими показателями», – заключил Егор Ковальчук.

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