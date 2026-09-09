Брянские танцоры привезли 13 наград с турнира в Москве

2026, 09 сентября 12:45

Брянские танцоры привезли 13 наград с турнира «МосКап Гран-При 2026» в Москве. Об этом сообщили в региональном департаменте культуры.

Коллектив бального танца «Фантазия» Брянского областного методического центра «Народное творчество» открыл новый сезон чередой побед. Спортсмены побывали на всероссийских соревнованиях «МосКап Гран-При 2026» в Москве. Участники коллектива завоевали семь золотых, пять серебряных и одну бронзовую медали.

Максим Иванцов и Варя Плетус в юниорской группе пять раз поднимались на пьедестал почёта. На их счету одна золотая, три серебряные и одна бронзовая награды.

Юниорская пара Никита Левчук и Диана Тинку дважды заняли первое место и один раз – второе.

В самой младшей возрастной группе Артемий Романенко и Стефания Денисова за пять танцев получили четыре золотые и одну серебряную медали.