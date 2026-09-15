Сергей Горелов: брянский завод постоянно участвует в форуме-выставке «Армия»

2026, 15 сентября 11:14

На днях в Международном выставочном центре «Казань-Экспо» завершился XVI Международный салон средств обеспечения безопасности «Комплексная безопасность», в котором в качестве гостей принимали участие представители брянского завода «Локомотив-Дизель-Сервис».

— В этом году наше предприятие не выставлялось на площадках форума как участник, — рассказывает директор «ЛДС» Сергей Горелов, — хотя такие предложения от организаторов поступали.

Дело в том, что обычно подобные выставки проходят под эгидой Министерства обороны в конгрессно-выставочном центре «Патриот», который расположен в городе Кубинка Московской области. Продукция брянского предприятия «ЛДС» неоднократно выставлялась площадках Международного военно-технического форума «АРМИЯ», где наши разработки отмечались руководством оборонного ведомства, вплоть до Министра обороны.

— Уже идёт подготовка к выставке «Продукция ведущих предприятий ОПК России» и к очередному международному военно-техническому форуму «Армия», которые также пройдут в Кубинке. Туда мы планируем выставить и свои, уже прошедшие обкатку в боевых условиях разработки, и новые, которые ещё не видела широкая публика.

Фото Григорий Кожурин, пресс-служба завода ЛДС