В Брянске прошёл финал спартакиады по мини-футболу
В Брянске прошёл финал спартакиады по мини-футболу среди школьников и студентов региона.
В спорткомплексе «Брянск» прошёл финал областной спартакиады среди образовательных организаций по мини-футболу.
В первой группе победила команда Бежицкого района г. Брянска. Они выиграли встречу с представителями Новозыбковского городского округа. «Бронза» досталась команде города Сельцо.
Во второй группе «золото» завоевали футболисты Брасовского района. Они обошли в финале команду Брянского района. Те остались на втором месте. А третьими стали спортсмены Почепского района.
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