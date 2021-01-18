В брянском парке «Юность» заработал каток

Покататься можно как на своих коньках, так и воспользоваться услугами проката. Работает также теплая раздевалка.

Как сообщается в группе парка во ВКонтакте, первые брянские любители катания сегодня уже опробовали новый лед.

Смолянам рассказали, как утилизировать новогоднюю елку Пресс-служба администрации Смоленска рассказала жителям областного центра, что делать с новогодней елкой. Смолян просят не выкидывать елки в мусорный контейнер, а оставлять их рядом, но перед этим убрать с них новогоднюю мишуру. Тогда специалисты заберут елку и отправят ее на переработку. Новогодние елки переработают в щепу и затем использует полученное при благоустройстве городских клумб.

Еще семь жителей Смоленской области скончались от COVID-19 Федеральный оперативный штаб обновил данные о распространении коронавируса на территории Смоленской области сегодня, 18 января. За минувшие сутки в регионе заражение коронавирусной инфекцией диагностировали у 172 человек. Таким образом, общее число заражений достигло 19 954 случаев. К 18 января от коронавирусной инфекции скончались еще семь человек. Число летальных случаев достигло 387. 11 смолян окончательно выздоровели

С 18 января в Смоленске отключат воду На один день на улицах Смоленска пропадет горячая и холодная вода, сообщает пресс-служба администрации города. В связи с плановой проверкой оборудования муниципальное предприятие «Смоленсктеплосеть» извещает о возможном ограничении горячего водоснабжения в период с 18 по 22 января по следующим адресам: Твардовского 20, 20А, 22, 22А, 22Б Октябрьской рев. 5, 7 (детская поликлиника), 7А (сш №

Жительницу Смоленска ограбили в маршрутке 31-летнюю жительницу Смоленска обокрали на улице, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Женщина пояснила, что ее телефон украли вечером из кармана ее сумочки в тот момент, когда она садилась в маршрутное такси на улице Крупской. Подозреваемым оказался неработающий ранее судимый за аналогичные преступления смолянин 1979 года рождения. Он был задержан возле одного из домов

Сосед с ножом угрожал смолянину расправой В СМоленске конфликт между соседями привел к возбуждению уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУМВД России по Смоленской области. Смолянин 1976 года рождения заявил в полицию о том, что ему угрожают убийством. Мужчина рассказал, что между ним и соседом возник словесный конфликт. Сосед, угрожая убийством, демонстрировал кухонный нож. Подозреваемый оказался ранее судимый местный житель 1995 года рождения.