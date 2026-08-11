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В Брянске на Калинина ограничат движение из-за сноса аварийного дома

2026, 11 августа 13:04
В Брянске на Калинина ограничат движение из-за сноса аварийного дома
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Ограничение будет действовать с 11 августа до 12 августа на участке от дома 87а до дома 95.

 

В Брянске на улице Калинина ограничат движение из-за сноса аварийного расселенного дома 91А. Работы запланированы в вечернее и ночное время, чтобы обеспечить безопасность граждан и избежать автомобильных заторов днем.

Крыша здания уже разобрана вручную, стены снесут с применением спецтехники.

Водителей просят учитывать ограничения при планировании маршрутов. Об этом сообщили в Комитете по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской администрации.

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