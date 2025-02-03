В Клинцах прошёл семинар проекта «Футбол в школе»

В Клинцах прошёл семинар для учителей физкультуры в рамках проекта «Футбол в школе». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В школе № 9 имени Героя Российской Федерации Карлова в городе Клинцы прошел методический семинар для учителей физической культуры. Его провел методист проекта «Футбол в школе» Дмитрий Плотников.

Семинар состоял из трёх частей: теория, практика, интерактив. Педагогам Дмитрий Плотников рассказал об основных направлениях проекта, а также принципах и особенностях ведения урока футбола в рамках проекта.

Затем учителя побывали на месте учеников. Они поучаствовали в занятии. На интерактивной части преподаватели разделились на четыре группы и разработали свои варианты урока, а затем обменялись мнениями и опытом.

Каждый участник получил именной сертификат.