Кражу продуктов на 8000 рублей раскрыли полицейские в Новозыбкове

2026, 24 ноября 09:13

Подозреваемую в кражу продуктов на 8000 рублей из магазина задержали полицейские в Новозыбкове. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился сотрудник магазина самообслуживания в городе Новозыбкова. Работники при просмотре записей с камер видеонаблюдения выявили факт кражи, совершённой три недели назад хищении. Посетительница вынесла из торгового зала мясную и рыбную продукцию, салат, сыр и фисташки. Ущерб превысил 8000 рублей.

В тот же день сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемую. 23-летняя жительница города ранее закон не нарушала. Девушка пояснила, что успела съесть похищенное.

Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража».