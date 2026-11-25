121 год со дня рождения председателя облисполкома Михаила Ромашина отмечают в Брянской области

2026, 25 ноября 10:54

121 год исполнился со дня рождения героя-партизана Михаила Петровича Ромашина. Он был организатором взрыва «Голубого моста», Героем Советского Союза, председателем Орловского и Брянского облисполкомов, представителем Совета по делам колхозов при Совмине СССР по Калининградской области.

В Брянске именем Героя Советского Союза названа улица. Она начинается от стадиона «Динамо» в центре, проходит мимо автовокзала, через спальный район многоэтажек и заканчивается в частном секторе.

«Идя дальше по улице Ромашина, можно попасть в микрорайон Карачиж, застроенный частным сектором со стародавних времен. Здесь ещё несколько лет назад местные жители отмечали «праздники улицы Ромашина». Вероятно, это было инициативой уличкомов, которые умудрялись затягивать на гулянье во времена Вячеслава Тулупова даже глав Советской райадминистрации, руководителей города и телевидение», – рассказал в соцсетях Общества брянско-калининградской дружбы главный редактор «Московского комсомольца в Брянске» Григорий Кожурин.

С 1952 Михаил Ромашин занимал должности представителя Совета по делам колхозов при Совмине СССР по Калининградской области и завотделом административных и торгово-финансовых органов обкома КПСС. Она стали ключевыми для развития Калининградской области. В 1961 году Михаил Ромашин вернулся на родину. Через два года, в возрасте 58 лет он ушёл из жизни. Михаил Ромашин похоронен на центральном кладбище Советского района Брянска.

О загадке знака красного командира периода Гражданской войны и участии Ромашина в совещании со Сталиным – в посте Общества брянско-калининградской дружбы.