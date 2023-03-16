Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике проходят в Брянске

Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике «Юный динамовец — надежда России» проходят в Брянске. Об этом сообщили в региональном департаменте физической культуры и спорта.

В Брянске на базе спортшколы олимпийского резерва стартовали Всероссийские соревнования общества «Динамо» по спортивной гимнастике «Юный динамовец — надежда России». На турнир приехали около 200 спортсменов разных возрастов из 12 регионов России. Они состязаются в различных дисциплинах по программе нескольких разрядов.

Специальным гостем соревнований стала чемпионка России, чемпионка Европы 2007 года, бронзовый призер чемпионата Европы по многоборью, двукратная победительница этапа Кубка мира в упражнениях на бревне и заслуженный мастер спорта России Юлия Ложечко.