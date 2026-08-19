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Брянские парапланеристы стали первыми на всероссийском турнире

2026, 19 августа 18:07
Брянские парапланеристы стали первыми на всероссийском турнире
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Брянские парапланеристы стали первыми на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете. 

 

Накануне в Московской области на аэродроме «Малино» завершились всероссийские соревнования по спорту сверхлегкой авиации. В дисциплине «параплан точность приземления»выступили спортсмены из регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Среди мужчин первое место занял брянский спортсмен Евгений Кулистиков. Татьяна Варгина завоевалаа золотую медаль среди женщин. В командном зачёте спортсмены Брянской области стали лучшими.

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