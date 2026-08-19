Брянские парапланеристы стали первыми на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.
Накануне в Московской области на аэродроме «Малино» завершились всероссийские соревнования по спорту сверхлегкой авиации. В дисциплине «параплан точность приземления»выступили спортсмены из регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.
Среди мужчин первое место занял брянский спортсмен Евгений Кулистиков. Татьяна Варгина завоевалаа золотую медаль среди женщин. В командном зачёте спортсмены Брянской области стали лучшими.