Брянские парапланеристы стали первыми на всероссийском турнире

2026, 19 августа 18:07

Брянские парапланеристы стали первыми на всероссийском турнире. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

Накануне в Московской области на аэродроме «Малино» завершились всероссийские соревнования по спорту сверхлегкой авиации. В дисциплине «параплан точность приземления»выступили спортсмены из регионов Российской Федерации и Республики Беларусь.

Среди мужчин первое место занял брянский спортсмен Евгений Кулистиков. Татьяна Варгина завоевалаа золотую медаль среди женщин. В командном зачёте спортсмены Брянской области стали лучшими.