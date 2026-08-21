Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Брянские следователи возбудили дело о смертельной аварии в посёлке Клетня

2026, 21 августа 08:23
Брянские следователи возбудили дело о смертельной аварии в посёлке Клетня
Источник фото

Брянские следователи возбудили дело о смертельной аварии в посёлке Клетня. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

Вечером 17 августа в районе дома № 15 по улице Советской поселка Клетня произошла авария. 34-летний водитель за рулём автомобиля Ford  сбил 42-летнюю женщину. она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. 

Мужчина оказался нетрезв. Женщина умерла от полученных травм в больнице

Специализированный отдел Следственного управления УМВД России по Брянской области возбудил уголовное дело. Нарушителю грозит до 12 лет колонии. Фигуранта суд заключил под стражу.

Метки: ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Кражу форели на 6000 рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские
21 августа 13:52
Кражу форели на 6000 рублей из магазина в Брянске раскрыли полицейские
Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!»
21 августа 13:23
Брянское отделение Союза театральных деятелей РФ поучаствовало в акции «Из России, с любовью!»
Лекарство от беды: брянская служба крови пришла на выручку соседям
21 августа 13:02
Лекарство от беды: брянская служба крови пришла на выручку соседям

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16210) брянск (7171) ДТП (2844) ГИБДД (2412) прокуратура (2165) уголовное дело (2116) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1712) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1131)