Брянские следователи возбудили дело о смертельной аварии в посёлке Клетня

2026, 21 августа 08:23

Брянские следователи возбудили дело о смертельной аварии в посёлке Клетня. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Вечером 17 августа в районе дома № 15 по улице Советской поселка Клетня произошла авария. 34-летний водитель за рулём автомобиля Ford сбил 42-летнюю женщину. она переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

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Специализированный отдел Следственного управления УМВД России по Брянской области возбудил уголовное дело. Нарушителю грозит до 12 лет колонии. Фигуранта суд заключил под стражу.