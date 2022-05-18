Выпускников смоленского университета спорта пригласили на работу в Брянскую область 

Студентам рассказали о зарплатах тренеров в регионе.

Выпускников Смоленского государственного университета спорта пригласили на работу в Брянскую область. Вуз посетили замгубернатора Николай Лучкин и директор регионального департамента физической культуры и спорта Сергей Трусов.

Делегация обсудила с ректором сотрудничество между университетом и брянским правительством. В том числе по вопросам трудоустройства в спортивных учреждениях Брянской области.

Николай Лучкин также рассказал студентам о том, что тренерам и работникам спортивных учреждений региона увеличили зарплата до 57 тысяч рублей. Молодые специалисты по 18 видам спорта получают до 41 тысячи рублей.