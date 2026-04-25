2026, 25 апреля 19:25

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Дятьковском районе. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Накануне поздним вечером на 23-м км автодороги регионального значения «Брянск-Дятьково» граница с Калужской областью в Дятьковском районе произошло ДТП.

41-летняя женщина за рулём автомобиля Skoda при повороте налево со второстепенной дороги на нерегулируемом перекрёстке столкнулась с Renault. 30-летний водитель ехал прямо.

Водитель и 29-летняя пассажирка Renault получили травмы. Их госпитализировали.

В обстоятельствах дорожно-транспортного происшествия разбираются полицейские.