Хоккейный матч прошёл в Жуковке в честь Дня знаний

Хоккейный матч среди детских команд прошёл в Жуковке в честь Дня знаний. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Во Дворце спорта «Десна» в Жуковке прошёл турнир по хоккею. Соревнования посвятили Дню знаний. В них участвовали команды юношей 9-10 лет из Брянска, Жуковки, Почепа, а также гости из Смоленска.

Турнир выиграли юные хоккеисты из спортклуба «Брянск». Второе место заняли спортсмены из Почепа. «Бронза» досталась гостям из Смоленска.