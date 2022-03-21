Юная шахматистка из Брянска поедет на Первенство России  

Девочка стала второй на Первенстве ЦФО.

В Орле прошло Первенство Центрального федерального округа по шахматам среди детей до 9 лет. В соревнованиях участвовали 49 мальчиков и 21 девочка из 13 регионов, в том числе и Брянской области.

Воспитанница спортивной школы по шахматам и шашкам Надежда Волкова набрала 7 очков из 9. Девочка заняла второе место. В мае юная шахматистка поедет на Первенство России по шахматам в Костроме.