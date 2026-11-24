Брянские самбисты завоевали семь медалей на турнире в Нижегородской области

2026, 24 ноября 11:46

Брянские самбисты завоевали семь медалей на турнире в Нижегородской области. Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В минувшие выходные в городе Кстово Нижегородской области состоялся XIII всероссийский турнир по боевому самбо на призы пятикратного чемпиона мира Сергея Храмова. Участие в соревнования приняли юноши 12-17 лет из девяти регионов: Нижегородской, Брянской, Ростовской, Волгоградской, Ярославской, Ульяновской, Владимирской, Саратовской областей и города Москвы.

Брянск успешно представили воспитанники спортшколы по борьбе. Серебряным призёром стал Роман Булгаков. Бронзовые медали завоевали Егор Дубровин,

Егор Сергеев, Матвей Филькин, Иван Щекатуров, Егор Мягков и Иван Лифанов.