На ДК железнодорожников в Брянске сделали подсветку

2026, 24 ноября 15:44

У летней эстрады на ДК железнодорожников в Брянске сделали подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

На Дворце культуры железнодорожников в Брянске установили освещение летней эстрады. Оно расположено со стороны парка. Перед сценой для зрителей поставили 36 скамеек. Теперь арку Дворца украшают 22 светодиодных фонаря. Ими можно управлять с пульта, меняя цвет и яркость.

Кроме того, на клумбе около эстрады высадили пихты, а вокруг сделали гранитную отсыпку. Работы провели по программе «Инициативное бюджетирование».