У летней эстрады на ДК железнодорожников в Брянске сделали подсветку. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.
На Дворце культуры железнодорожников в Брянске установили освещение летней эстрады. Оно расположено со стороны парка. Перед сценой для зрителей поставили 36 скамеек. Теперь арку Дворца украшают 22 светодиодных фонаря. Ими можно управлять с пульта, меняя цвет и яркость.
Кроме того, на клумбе около эстрады высадили пихты, а вокруг сделали гранитную отсыпку. Работы провели по программе «Инициативное бюджетирование».