Юные брянские футболисты победили на межрегиональном турнире

Футболисты «Спартака» выиграли межрегиональный турнир памяти Якова Зигерова.

В Брянске завершился межрегиональный турнир по футболу среди юношей 12-13 лет. Соревнования посвятили памяти председателя областного совета ДСО «Спартак» 50-60 годов, вратаря футбольной команды «Спартак» (Брянск) Якова Зигерова. На турнир приехали 16 команд из Брянска, Курска, Смоленска, Орла, Калуги и Дятьково.

«Золото» турнира завоевал «Спартак» из Брянска. Вторую и третью ступень пьедестала почёта заняли футболисты из Калуги.