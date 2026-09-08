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ЖКХ

Более четырёх километров трассы отремонтировали в Комаричском районе

2026, 08 сентября 12:13
Более четырёх километров трассы отремонтировали в Комаричском районе
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Более четырёх километров трассы отремонтировали в Комаричском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог. 

 

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи – Кокино. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила 4,1 километра дороги. 

Ремонт провели с применением технологии холодной регенерации. Старый слой покрытия сняли, переработали и использовали как прочное основание. Сверху рабочие уложили новый асфальтобетон.

Также специалисты восстановили водопропускные трубы, отремонтировали пересечения и примыкания и укрепили обочины. В завершении ремонта на дорогу поставили знаки и нанесли разметку термопластиком. 

Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». 

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