Более четырёх километров трассы отремонтировали в Комаричском районе

2026, 08 сентября 12:13

Более четырёх километров трассы отремонтировали в Комаричском районе по нацпроекту. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

В Комаричском районе завершился капитальный ремонт трассы Комаричи – Кокино. Подрядная организация АО «Брянскавтодор» обновила 4,1 километра дороги.

Ремонт провели с применением технологии холодной регенерации. Старый слой покрытия сняли, переработали и использовали как прочное основание. Сверху рабочие уложили новый асфальтобетон.

Также специалисты восстановили водопропускные трубы, отремонтировали пересечения и примыкания и укрепили обочины. В завершении ремонта на дорогу поставили знаки и нанесли разметку термопластиком.

Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».