Образцовый кабинет появится на брянском заводе

2026, 03 сентября 13:07

Образцовый кабинет появится на брянском заводе «Локомотив-Дизель-Сервис». Об этом сообщили в издании «МК Брянск».

Брянский завод «Локомотив-Дизель-Сервис» часто посещают студенты и школьники, гости из столиц и регионов, а также иностранные делегации.

«Нашим гостям интересно увидеть, чем занимается предприятие. А нам в свою очередь тоже хотелось бы шире продемонстрировать возможности завода, его продукцию. Однако, территория завода настолько большая, что не совсем удобно обойти его за разовое посещение. Тем более, на некоторые участки желательно не заходить по соображениям безопасности», – отметил директор завода «ЛДС» Сергей Горелов.

Чтобы гости предприятия смогли получить более полное представление о продукции, на предприятии решили создать образцовый кабинет. Там представят образцы изделий и элементы технологических узлов, выполненные сотрудниками.

«Таким образом, мы сможем более полно представить, чем занимается наше предприятие. Так как образцы будут сосредоточены в одном месте, это будет очень удобно для наших гостей», – заключил Сергей Горелов.