Полицейские возбудили дело о краже продуктов из магазина

2026, 05 сентября 16:10

В полиции обратились сотрудники сетевого магазина, расположенного в Фокинском районе Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения они выявили факт кражи

Один из посетителей дождался, когда продавцы будут заняты другими покупателями, и вынес из зала кофе, колбасу и сыр. Ущерб превысил 3000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что к преступления причастен 37-летний житель областного центра. Он не раз уже был судим.

На рецидивиста правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража»