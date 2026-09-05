Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Полицейские возбудили дело о краже продуктов из магазина

2026, 05 сентября 16:10
Полицейские возбудили дело о краже продуктов из магазина
Источник фото

 

В полиции обратились сотрудники сетевого магазина, расположенного в Фокинском районе Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения они выявили факт кражи

Один из посетителей дождался, когда продавцы будут заняты другими покупателями, и вынес из зала кофе, колбасу и сыр. Ущерб превысил 3000 рублей.

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что к преступления причастен 37-летний житель областного центра. Он не раз уже был судим.

На рецидивиста правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража»

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Почти 200 беспилотников сбили военные над Брянщиной за сутки
05 сентября 15:56
Почти 200 беспилотников сбили военные над Брянщиной за сутки
Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту
04 сентября 17:46
Переулок Северный отремонтировали в Брянске по нацпроекту
Жительница Мглинского района получила условное наказание за кражу денег у пенсионера
04 сентября 16:30
Жительница Мглинского района получила условное наказание за кражу денег у пенсионера

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16376) брянск (7201) ДТП (2860) ГИБДД (2428) прокуратура (2177) уголовное дело (2126) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1722) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1137)