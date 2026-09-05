В полиции обратились сотрудники сетевого магазина, расположенного в Фокинском районе Брянска. При просмотре записей с камер видеонаблюдения они выявили факт кражи
Один из посетителей дождался, когда продавцы будут заняты другими покупателями, и вынес из зала кофе, колбасу и сыр. Ущерб превысил 3000 рублей.
Сотрудники патрульно-постовой службы полиции установили, что к преступления причастен 37-летний житель областного центра. Он не раз уже был судим.
На рецидивиста правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража»