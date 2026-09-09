Виновника ДТП с пострадавшим в Жуковском районе ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Приговор выслушает 48-летний житель Жуковского района.
По версии следствия, утром 5 июля на 163 км автодороги «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе фигурант за рулём автомобиля Toyota Carina при повороте налево выехал на встречную полосу . Иномарка столкнулась с «ВАЗом». Здоровью 46-летнего водителя отечественного автомобиля был причинён тяжкий вред.
Обвиняемый пояснил, что не заметил движущийся навстречу автомобиль.