Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Происшествия

Виновника ДТП с пострадавшим в Жуковском районе ждёт суд

2026, 09 сентября 17:36
Виновника ДТП с пострадавшим в Жуковском районе ждёт суд
Источник фото

Виновника ДТП с пострадавшим в Жуковском районе ждёт суд. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Жуковский районный суд рассмотрит уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека. Приговор выслушает 48-летний житель Жуковского района.

По версии следствия, утром 5 июля на 163 км автодороги «Орел – Брянск – Смоленск – граница с Республикой Беларусь» в Жуковском районе фигурант за рулём автомобиля Toyota Carina при повороте налево выехал на встречную полосу . Иномарка столкнулась с «ВАЗом». Здоровью 46-летнего водителя отечественного автомобиля был причинён тяжкий вред.

Обвиняемый пояснил, что не заметил движущийся навстречу автомобиль.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Свалки около леса в Карачевском районе убрали после жалобы в прокуратуру
09 сентября 15:31
Свалки около леса в Карачевском районе убрали после жалобы в прокуратуру
Брянские следователи возбудили дело о травмирования работника из-за падения мешка картошки
09 сентября 14:30
Брянские следователи возбудили дело о травмирования работника из-за падения мешка картошки
Брянский спортсмен завоевал «золото» Кубка мира по полиатлону
09 сентября 13:43
Брянский спортсмен завоевал «золото» Кубка мира по полиатлону

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16423) брянск (7214) ДТП (2864) ГИБДД (2430) прокуратура (2183) уголовное дело (2131) Александр Богомаз (1998) суд (1809) авария (1724) мчс (1579) коронавирус (1272) дороги (1143)