Юные брянские легкоатлеты завоевали восемь медалей на «Тульских надеждах». Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

В городе Тула прошли XI межрегиональные соревнования по лёгкой атлетике «Тульские надежды». Турнир посвятили Дню народного единства. В легкоатлетическом манеже собрались свыше 500 юных атлетов из семи регионов.

Воспитанник брянской спортшколы «Луч» Иван Матюшенко выступил в прыжке в длину и в тройном прыжке. Он завоевал две золотые медали.

Дмитрий Клещев из спортшколы «Русь» занял первое место в прыжках в высоту. Он преодолел планку в 160 см.

Бронзовые медали завоевали брянские атлеты Вероника Пилипенко, Тимофей Пынько, Павел Горбачев и Ксений Чехунова. Также на третью ступень пьедестала почёта по итогам эстафеты 4×200 метров поднялись брянские девушки.