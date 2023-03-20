Юные брянские шахматисты заняли призовые места на первенстве ЦФО

Юные брянские шахматисты завоевали четыре медали на первенстве ЦФО. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В городе Королев Московской области прошло первенство Центрального федерального округа по шахматам среди мальчиков и девочек до 9 лет. Участвовали в нём более 80 юных спортсменов из 14 регионов.

Брянскую область представили воспитанники Спортивной школы по шахматам и шашкам Надежда Волкова и Владимир Соколов. Юная спортсменка победила в дисциплинах «шахматы» и «блиц». А в быстрых шахматах Надежда стала серебряной медалисткой. Владимир также стал вторым в дисциплине «быстрые шахматы» среди мальчиков.

Спортсмены получили право участвовать в первенстве России 2023 года.