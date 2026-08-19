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Жительницу Мглина ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам

2026, 19 августа 10:11
Жительницу Мглина ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам
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Жительницу Мглина ждёт суд за предоставление банковской карты мошенникам. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

 

Брянский суд рассмотрит уголовное дело о неправомерном обороте средств платежа. Приговор выслушает 26-летняя жительница Мглинского района.

По версии правоохранителей, в августе 2025 года обвиняемая в мессенджере от неустановленного лица получила сообщение.  Она согласилась проводить через свой банковский счёт сомнительные операции за деньги. 

С сентября по ноябрь 2025 года на карту фигурантки от обманутых злоумышленниками граждан поступило более 123 тысяч рублей. Деньги женщина перевела на указанные мошенниками счета. Себе она оставила 16 тысяч рублей в качестве «заработка».

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