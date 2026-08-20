Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
ДТП

Два автомобиля Ford столкнулись на перекрёстке в Трубчевском районе

2026, 20 августа 13:31
Два автомобиля Ford столкнулись на перекрёстке в Трубчевском районе
Источник фото

Два автомобиля Ford столкнулись на перекрёстке в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД. 

 

Накануне днём в Трубчевском районе произошло ДТП. 37-летний мужчина за рулём автомобиля Ford при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил другой Ford. 44-летний водитель двигался прямо по главной дороге.

При столкновении автомобилист из второй иномарки получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась. 

На 37-летнего водителя инспекторы составили несколько административных материалов. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.

Метки: , , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Шесть курьеров телефонных мошенников предстанут перед судом в Брянске
20 августа 13:12
Шесть курьеров телефонных мошенников предстанут перед судом в Брянске
Полицейские за сутки задержали двух грабителей в Брянске
20 августа 12:48
Полицейские за сутки задержали двух грабителей в Брянске
Женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе накануне
20 августа 12:28
Женщина погибла в ДТП на трассе в Брянском районе накануне

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (16197) брянск (7166) ДТП (2842) ГИБДД (2410) прокуратура (2164) уголовное дело (2115) Александр Богомаз (1998) суд (1808) авария (1711) мчс (1577) коронавирус (1272) дороги (1130)