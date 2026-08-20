Два автомобиля Ford столкнулись на перекрёстке в Трубчевском районе

2026, 20 августа 13:31

Два автомобиля Ford столкнулись на перекрёстке в Трубчевском районе. Об этом сообщили в региональном ГИБДД.

Накануне днём в Трубчевском районе произошло ДТП. 37-летний мужчина за рулём автомобиля Ford при повороте налево на нерегулируемом перекрестке не пропустил другой Ford. 44-летний водитель двигался прямо по главной дороге.

При столкновении автомобилист из второй иномарки получил травмы. Госпитализация ему не потребовалась.

На 37-летнего водителя инспекторы составили несколько административных материалов. По факту ДТП правоохранители проводят проверку.