Юные брянские спортсмены боролись за призы Деда Мороза

Юные брянские бойцы участвовали в турнире за призы Деда Мороза. Об этом рассказали в городском спорткомитете.

В спортшколе «Торпедо» в Брянске прошёл традиционный новогодний турнир по рукопашному бою на призы Деда Мороза. В нём участвовали более 150 самых юных спортсменов из областного центра, Климово, Унечи, Жуковки, Жирятино, Стародуба и Навли.

Грамоты, медали и сладкие подарки победителям и участникам вручили Дед Мороз и Снегурочка.