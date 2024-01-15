Юный брянский теннисист выиграл турнир «Олимпийские надежды России»

Юный брянский теннисист выиграл золотую награду на Всероссийском турнире «Олимпийские надежды России». Об этом сообщили в городском спорткомитете.

В Тольятти прошли Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды России». В турнире I категории по теннису участвовали спортсмены из из Москвы, Санкт — Петербурга, Казани и Калининграда. А регион представил воспитанник брянской школы «Торпедо» Георгий Абушенко.

Спортсмен выступал в группе до 13 лет в парном разряде с представителем Калининграда. Они завоевали золотую награду турнира.