Юный брянский теннисист выиграл турнир «Олимпийские надежды России»
Юный брянский теннисист выиграл золотую награду на Всероссийском турнире «Олимпийские надежды России». Об этом сообщили в городском спорткомитете.
В Тольятти прошли Всероссийские соревнования «Олимпийские надежды России». В турнире I категории по теннису участвовали спортсмены из из Москвы, Санкт — Петербурга, Казани и Калининграда. А регион представил воспитанник брянской школы «Торпедо» Георгий Абушенко.
Спортсмен выступал в группе до 13 лет в парном разряде с представителем Калининграда. Они завоевали золотую награду турнира.
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